"Потеряла дар речи": Елена Степаненко отреагировала на рождение дочери у Петросяна

Российская юмористка, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко не смогла сдержать эмоции и "ушла в глухую оборону", узнав о третьем ребенке артиста.
Елена Степаненко, пропавшая с радаров после громкого развода с экс-супругом, не комментировала появление у него четыре года назад сына от помощницы Татьяны Брухуновой. Не реагирует на ситуации в личной жизни отца и старшая дочь комика Викторина, живущая в США.
При этом, когда стало известно, что у Петросяна родилась дочь, старшая наследница поддержала бывшую супругу отца. Как пишет "КП", Елена Степаненко буквально потеряла дар речи из-за шокирующей новости.
Близкие к юмористке люди сообщают, что ей тяжело даются новости из жизни бывшего мужа — она отказывается брать трубки и разговаривать с друзьями.
"Она удивилась, что у бывшего родилась дочь… Елену Григорьевну поддерживает 55-летняя дочь Петросяна. Они всегда на связи", — сказали в окружении звезды.
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