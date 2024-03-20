Куда делся Дмитрий Нагиев? Актера нашли подрабатывающим в актерской студии в Дубае

Оставшийся без работы в Росси Дмитрий Нагиев нашел возможность заработать в Дубае

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев нашел возможность заработать за пределами России — в конце марта он проведет двухдневный интенсив в Дубае по теме актерского мастерства.

Фото: youtube.com by канал Circle Property Dubai агентство недвижимости is licensed under public domain

Организаторы мероприятия сообщают, что количество мест на мастер-классе ограничено, а половина из них уже выкуплена. Стоит учитывать, что с 19 марта стоимость входного билета повысилась до 11 900 тысяч дирхам, что составляет примерно 300 тысяч рублей.

Как заявляет актер, он поможет всем участникам интенсива выйти на новый уровень уверенности и научиться справляться со страхом перед камерой.

Дмитрий Нагиев не дает никаких комментариев по поводу своей текущей деятельности, известно лишь, что у него высокая загруженность на проектах.

Ранее стало известно, что компания Юлии Высоцкой несет многомиллионные убытки.