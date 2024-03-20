Куда делся Дмитрий Нагиев? Актера нашли подрабатывающим в актерской студии в Дубае

Телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев нашел возможность заработать за пределами России — в конце марта он проведет двухдневный интенсив в Дубае по теме актерского мастерства.
Организаторы мероприятия сообщают, что количество мест на мастер-классе ограничено, а половина из них уже выкуплена. Стоит учитывать, что с 19 марта стоимость входного билета повысилась до 11 900 тысяч дирхам, что составляет примерно 300 тысяч рублей.
Как заявляет актер, он поможет всем участникам интенсива выйти на новый уровень уверенности и научиться справляться со страхом перед камерой.
Дмитрий Нагиев не дает никаких комментариев по поводу своей текущей деятельности, известно лишь, что у него высокая загруженность на проектах.
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