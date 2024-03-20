Скандалист Никита Кологривый всем надоел. Актера хотят лишить работы

Вдова Караченцева предупредила Кологривого о потере работы

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса, вдова Николая Караченцева Людмила Поргина в беседе с телеканалом "360" прокомментировала устроенный Никитой Кологривым пьяный дебош в новосибирском ресторане. Она предупредила коллегу о том, что его могут лишить работы.

Фото: youtube.com by Канал Историс - Откройте, Давид! is licensed under public domain

Стоит отметить, что скандальный артист, сыгравший Кащея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сравнивал себя с народным артистом РСФСР Николаем Караченцевым.

"Чтобы быть похожим на Колю, нужно иметь талант на сцене! И в кинематографе играть разнообразные роли, петь, танцевать, двигаться прекрасно. А вместо этого он кусает официантку — какой-то маразм. Он может просто погубить себя", — отметила Поргина.

Еще больше ее возмутил тот факт, что Никита Кологривый преподает в театральном везу Новосибирска, при этом не являясь достойным примером для молодежи. Она считает, что ему в будущем могут отказать в работе.

Поргина указала и на то, что у артиста слишком рано развилась звездная болезнь.

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