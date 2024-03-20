Названо важное условие возвращения беглых звезд отечественного шоу-бизнеса в Россию

Критик Соседов считает условием для возвращения артистов в РФ наличие публики

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что уехавшие из России артисты могут вернуться назад при наличии публики.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

При этом он отметил, что у каждого свое место. Сам он не в курсе, остались ли поклонники в стране у тех, кто её покинул. Но каждый самостоятельно может сделать выбор.

Так, например, недавно стало известно о возвращении в РФ певицы Саши Савельевой, которая более десяти лет прожила в Израиле с мужем, актёром Кириллом Сафоновым. Артист известен своими критическими замечаниями в адрес российских властей после начала СВО. При этом его супруга планирует давать частные концерты стоимостью более 600 тысяч рублей.

Свой юбилей в России отметил и Валерий Леонтьев, который в 2022 году уехал жить Майами вместе со своей женой. Не давая никаких комментариев насчёт своей гражданской позиции, артист иногда приезжает в РФ "подзаработать". Однако в честь своего 75-летия объявил о завершении карьеры.

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