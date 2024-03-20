Стало известно, кто стал новой возлюбленной разведенного Тимура Родригеза

Шоумен Тимур Родригез появился на публике в компании актрисы Екатерины Кабак

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист и певец Тимур Родригез вновь появился на публике в компании актрисы Екатерины Кабак, чем спровоцировал новые слухи о романе. Вместе они посетили премьерный показ фильма "Летучий корабль".

Фото: youtube.com by канал ШАСТУН is licensed under public domain

44-летний шоумен и 33-летняя артистка держались вместе перед фотографами, но особых чувств на публике не проявляли.

Еще в феврале появились предположения о том, что между звездами закрутились отношения — так, еще в ноябре они пришли на премьеру сериала "Слово пацана", а позднее посетили презентацию дебютной работы Селин Сон "Прошлые жизни".

Также они стали гостями передачи "Шоу Воли", где Екатерина поддерживала Родригеза из зала.

Недавно бывшая жена Тимура Родригеза заявила, что он изменял ей в браке.

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