Появились подробности развода скандальной блогерши Лерчек

Адвокат Завалько рассказал, сколько получит Лерчек после развода

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, может рассчитывать на половину своего имущества после развода с мужем Артемом Чекалиным.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько отметил, что развод в любом случае состоится через суд, так как у семейной пары есть несовершеннолетние дети. По закону, все их имущество должно быть разделено поровну, если только они не заключали брачный договор с другими условиями.

Правозащитник предположил, что наследники знаменитостей останутся с матерью, так как обычно судебная система встает именно на сторону родительницы.

"Ну, если только мать не является какой-нибудь наркоманкой, алкоголичкой, социально неодобряемым элементом, которое совершает какие-то преступления в отношении детей. В этом случае могут отдать отцу", — пояснил Завалько в беседе с "Пятым каналом".

19 марта в СМИ появилась информация о разводе супругов, которые не смогли пережить уголовное дело и скандал с невыплатой многомиллионных налогов.

Ранее стало известно об аутизме у 30-летней дочери Брюса Уиллиса.