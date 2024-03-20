Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур неизлечимо больна

30-летняя дочь Брюса Уиллиса призналась, что ей диагностировали аутизм

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Талула в своем блоге рассказала о ментальном расстройстве — по ее словам, ей диагностировали аутизм.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Талуллы Уиллис в Инстаграм is licensed under public domain

На своей странице она опубликовала видеоролик, в котором запечатлена еще ребенком. На представленных кадрах отец держит ее на руках во время интервью на красной дорожке, а девочка трет голову отца и трет его ухо.

"Скажите, что вы аутист, не говоря, что вы аутист", — написала она.

Таким образом, девушка намекнула, что страдающим от такого заболевания людям свойственного повторение действий.

В комментариях она призналась, что узнала о диагнозе лишь прошлым летом, и новая информация совершенно изменила ее жизнь.

Сам 69-летний Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции, которая развивается каждый день.

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