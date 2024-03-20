Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур неизлечимо больна

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Талула в своем блоге рассказала о ментальном расстройстве — по ее словам, ей диагностировали аутизм.
На своей странице она опубликовала видеоролик, в котором запечатлена еще ребенком. На представленных кадрах отец держит ее на руках во время интервью на красной дорожке, а девочка трет голову отца и трет его ухо.
"Скажите, что вы аутист, не говоря, что вы аутист", — написала она.
Таким образом, девушка намекнула, что страдающим от такого заболевания людям свойственного повторение действий.
В комментариях она призналась, что узнала о диагнозе лишь прошлым летом, и новая информация совершенно изменила ее жизнь.
Сам 69-летний Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции, которая развивается каждый день.
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