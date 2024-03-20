Мать Гарика Харламова покинула Россию после дня рождения сына

Мать шоумена Гарика Харламова Наталья в своем блоге призналась, что улетела в Германию к своей семье. Сейчас она пребывает в городе Эссен.
Она отметила, что вместе с мамой и сестрой отправилась на прогулку в теплый солнечный мартовский день.
"Какое счастье — быть рядом", — написала Наталья Харламова.
Мать артиста покинула Россию после его дня рождения — 28 февраля ему исполнилось 43 года. Не так давно он признался, что изначально его назвали Андреем, но спустя три месяца передумали и дали имя Игорь в честь деда.
Родители юмориста развелись в его подростковый период, и он улетел вместе с отцом в США — там он учился актерскому мастерству. В 1999 году Харламов вернулся домой к матери и сестрам.
Ранее невестка Александра Ширвиндта вспомнила о первой встрече с артистом.
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