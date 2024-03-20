Юморист Максим Галкин* показал себя, лёжа в ванне

Максим Галкин* порадовал публику своей фотографией, на которой он отдыхает, лёжа в ванне.
Максим Галкин* поделился в Инстаграм** фото с горнолыжного курорта. На снимке супруг Аллы Пугачёвой расслабляется в большой ванне.
"Из горнолыжных воспоминаний. Давно не катался", — написал под фото шоумен.
Подписчиков удивило то, что в жарком Израиле есть горнолыжные курорты.
"Где это у нас такой хороший снег в Тель-Авиве?" — поинтересовались у юмориста фолловеры.
"На севере Тель-Авива", — пояснил Галкин.
Ранее Галкин* поспорил с дочкой Лизой.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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