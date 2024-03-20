Юморист Максим Галкин* показал себя, лёжа в ванне

Максим Галкин* опубликовал фото из ванны

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Максим Галкин* порадовал публику своей фотографией, на которой он отдыхает, лёжа в ванне.

Фото: Инстаграм Галкина

Максим Галкин* поделился в Инстаграм** фото с горнолыжного курорта. На снимке супруг Аллы Пугачёвой расслабляется в большой ванне.

"Из горнолыжных воспоминаний. Давно не катался", — написал под фото шоумен.

Подписчиков удивило то, что в жарком Израиле есть горнолыжные курорты.

"Где это у нас такой хороший снег в Тель-Авиве?" — поинтересовались у юмориста фолловеры. "На севере Тель-Авива", — пояснил Галкин.

Ранее Галкин* поспорил с дочкой Лизой.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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