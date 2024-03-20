Бывшая супруга Тимура Родригеза впервые рассказала настоящую причину развода после 16 лет брака с шоуменом

Бывшая жена Тимура Родригеза рассказала об изменах шоумена

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруга Тимура Родригеза Анна Девочкина в своем блоге рассказала об изменах шоумена.

Фото: youtube.com by канал Тимур Родригез is licensed under public domain

Она отметила, что ей предложили "ради ее же счастья" покататься на "качелях" и проверить психику на прочность.

"Но мы не будем грустить, потому что он изменял/изменил, ой, просто так решил, ой нет, он просто творческая личность. Девочки, выходите, я вас всех знаю в лицо… Уверена, что многие из тех, кого я близко знаю, осуждают мои откровения. Думаю, хайпа достаточно", — высказалась бизнесвумен.

По ее словам, прийти в себя после развода она смогла благодаря психотерапии, путешествиям, спорту и качественному сну.

О разводе с Девочкиной шоумен Тимур Родригез объявил в сентябре прошлого года. Он отметил, что не собирается публично комментировать расставание. Они сохраняют теплые отношения ради двоих сыновей — 14-летнего Мигеля и 11-летнего Даниэля.

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