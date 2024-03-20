50-летняя актриса Екатерина Волкова рассказала о пополнении в семействе

Звезда сериала "Скорая помощь" Екатерина Волкова в своем блоге призналась, что у нее родился второй внук.
Она с радостью отметила случившееся пополнение в семье и порадовалась рождению нового человека.
"Ура! Родился новый человек. Второй мой внук", — поделилась 50-летняя бабушка.
Мальчика родила старшая дочь артистки Валерия, которая также растит двухлетнего сына Тимофея.
Волкова присутствовала на первых родах наследницы и признавалась, что это был непростой опыт.
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