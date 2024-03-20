Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова рассекретила вторую беременность

Звезда ремейка "А зори здесь тихие" Женя Малахова в своем блоге сообщила, что находится в положении — певица ждет второго малыша.
Она опубликовала фотоснимок с округлившимся животом.
"Моя новая любовь", — написала Малахова.
Бывшая участница поп-группы Reflex счастлива в браке с бизнесменом Андреем Тарасовым, с которым они вместе воспитывают сына Федора.
Певица признавалась, что ей удалось вернуть прежнюю фигуру спустя полгода после родом — однако поклонники заподозрили ее в анорексии.
Ранее Никита Кологривый отменил выступление после скандала в одном из новосибирских баров.
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