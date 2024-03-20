Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова рассекретила вторую беременность

Певица Женя Малахова сообщила о второй беременности

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда ремейка "А зори здесь тихие" Женя Малахова в своем блоге сообщила, что находится в положении — певица ждет второго малыша.

Фото: youtube.com by канал вМесте is licensed under public domain

Она опубликовала фотоснимок с округлившимся животом.

"Моя новая любовь", — написала Малахова.

Бывшая участница поп-группы Reflex счастлива в браке с бизнесменом Андреем Тарасовым, с которым они вместе воспитывают сына Федора.

Певица признавалась, что ей удалось вернуть прежнюю фигуру спустя полгода после родом — однако поклонники заподозрили ее в анорексии.

Ранее Никита Кологривый отменил выступление после скандала в одном из новосибирских баров.