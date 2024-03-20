"Не выдержал испытания славой": карьера Кологирвого может разрушиться после его пьяной выходки в баре

Кологривый после дебоша в ресторане отменил выступление на гала-концерте "Жванецкий"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Никита Кологривый отказался выходить на сцену на гала-концерте "Жванецкий" после того, как утроил потасовку в новосибирском баре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

Мероприятие должно пройти 31 марта в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Стоимость билетов начинается от 25 тысяч рублей. Как пишут авторы канала, актер сам отказался от выступления и попросил вычеркнуть его из списков.

Его имя уже убрали из описания мероприятия на официальном сайте концертного зала. Но афиша с его лицом есть на сайте-агрегаторе.

20 марта появилась информация, что полиция проводит проверку в отношении артистка, устроившего потасовку в одном из ресторанов Новосибирска. Пресс-служба ГУ МВД заявила, что на него поступило заявление, так как он "грубо нарушал общественный порядок".

Ранее Полина Гагарина появилась на публике в компании возлюбленного и дочери.