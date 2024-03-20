"Не выдержал испытания славой": карьера Кологирвого может разрушиться после его пьяной выходки в баре

Актер Никита Кологривый отказался выходить на сцену на гала-концерте "Жванецкий" после того, как утроил потасовку в новосибирском баре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мероприятие должно пройти 31 марта в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Стоимость билетов начинается от 25 тысяч рублей. Как пишут авторы канала, актер сам отказался от выступления и попросил вычеркнуть его из списков.
Его имя уже убрали из описания мероприятия на официальном сайте концертного зала. Но афиша с его лицом есть на сайте-агрегаторе.
20 марта появилась информация, что полиция проводит проверку в отношении артистка, устроившего потасовку в одном из ресторанов Новосибирска. Пресс-служба ГУ МВД заявила, что на него поступило заявление, так как он "грубо нарушал общественный порядок".
Ранее Полина Гагарина появилась на публике в компании возлюбленного и дочери.
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