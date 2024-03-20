Полина Гагарина познакомила дочь Мию с новым возлюбленным

Полина Гагарина появилась на премьере в компании дочери и возлюбленного

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина посетила премьерный показ фильма "Летучий корабль" в компании своей дочери Мии и нынешнего возлюбленного, танцора Станислава Микова.

Фото: youtube.com by канал POPCAKE is licensed under public domain

Для девочки это стал первый светский выход, а вот со Станиславом Полина уже выходила на публику. Об их романе стало известно прошлым летом, при этом на тот момент танцор состоял в браке с коллегой.

Полина Гагарина воспитывает дочь Мию от бывшего мужа, светского фотографа Дмитрия Исакова. После развода бывшие избранники пытались решить вопрос об опеке над девочкой через суд, но в итоге смогли мирно договориться.

Также у певицы есть 16-летний сын Андрей от актера Петра Кислова.

Ранее стало известно, что Канье Уэст старается наладить отношения с тещей.