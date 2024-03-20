Полина Гагарина познакомила дочь Мию с новым возлюбленным

Певица Полина Гагарина посетила премьерный показ фильма "Летучий корабль" в компании своей дочери Мии и нынешнего возлюбленного, танцора Станислава Микова.
Для девочки это стал первый светский выход, а вот со Станиславом Полина уже выходила на публику. Об их романе стало известно прошлым летом, при этом на тот момент танцор состоял в браке с коллегой.
Полина Гагарина воспитывает дочь Мию от бывшего мужа, светского фотографа Дмитрия Исакова. После развода бывшие избранники пытались решить вопрос об опеке над девочкой через суд, но в итоге смогли мирно договориться.
Также у певицы есть 16-летний сын Андрей от актера Петра Кислова.
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