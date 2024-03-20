Михалкова решила стать блогером

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Звезда "Уральских пельменей" Михалкова решила снимать смешные ролики для блога

0:55
Шоу-бизнес

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова начала активно снимать короткие смешные ролики для своего блога. Об этом пишет E1. RU.

Звезда "Уральских пельменей" Михалкова решила снимать смешные ролики для блога
Фото: youtube.com by канал СТС is licensed under public domain

Какие-то ролики посвящены теме школы, в которых Юлия предстает в образе учительницы. Также она высмеивает семейные проблемы, связанные с "озоновыми дырами" из-за покупок на онлайн-маркете "Озон".

Свой уход из шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова связывала с усталостью, так как на протяжении десяти лет буквально жила на чемоданах. Позднее она поняла, что переросла программу, поэтому отправилась в свободное плавание. По ее словам, она готовит собственное шоу с интеллигентным юмором и кулинарную передачу.

Про личную жизнь артистка ничего не рассказывает, уверяя, что замужем за работой.

Ранее Наталья Рудова предстала в необычном образе для фотосессии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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