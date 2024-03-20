Михалкова решила стать блогером

Звезда "Уральских пельменей" Михалкова решила снимать смешные ролики для блога

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова начала активно снимать короткие смешные ролики для своего блога. Об этом пишет E1. RU.

Фото: youtube.com by канал СТС is licensed under public domain

Какие-то ролики посвящены теме школы, в которых Юлия предстает в образе учительницы. Также она высмеивает семейные проблемы, связанные с "озоновыми дырами" из-за покупок на онлайн-маркете "Озон".

Свой уход из шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова связывала с усталостью, так как на протяжении десяти лет буквально жила на чемоданах. Позднее она поняла, что переросла программу, поэтому отправилась в свободное плавание. По ее словам, она готовит собственное шоу с интеллигентным юмором и кулинарную передачу.

Про личную жизнь артистка ничего не рассказывает, уверяя, что замужем за работой.

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