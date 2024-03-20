Михалкова решила стать блогером

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова начала активно снимать короткие смешные ролики для своего блога. Об этом пишет E1. RU.
Какие-то ролики посвящены теме школы, в которых Юлия предстает в образе учительницы. Также она высмеивает семейные проблемы, связанные с "озоновыми дырами" из-за покупок на онлайн-маркете "Озон".
Свой уход из шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова связывала с усталостью, так как на протяжении десяти лет буквально жила на чемоданах. Позднее она поняла, что переросла программу, поэтому отправилась в свободное плавание. По ее словам, она готовит собственное шоу с интеллигентным юмором и кулинарную передачу.
Про личную жизнь артистка ничего не рассказывает, уверяя, что замужем за работой.
Ранее Наталья Рудова предстала в необычном образе для фотосессии.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.