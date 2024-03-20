Как сейчас выглядит 55-летняя певица Кайли Миноуг

Кайли Миноуг появилась на публике без макияжа и укладки

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг была замечена без макияжа в аэропорту Сиднея. Фотографии знаменитости публикует Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Zach Sang Show is licensed under public domain

Певица появилась в черной футболке, широких брюках, укороченной кожаной куртке и бежевых кроссовках. 55-летняя исполнительница попыталась скрыть лицо солнцезащитными очками и зеленой кепкой. При этом она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Читатели британской газеты пришли в восторг от того, как выглядит певица в свои годы. Они считают, что так выглядит красивая и ухоженная женщина.

Певица Кайли Миноуг в прошлом году выпустила новый студийный альбом, задачей которого видит борьбу с эйджизмом в шоу-бизнесе.

Ранее дочь Юлии Началовой вышла на сцену вместе с итальянским артистом.