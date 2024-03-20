17-летняя дочь Началовой спела в Кремле дуэтом с итальянцем Пупо и поразила россиян

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина спела в Кремлевском дворце с итальянским исполнителем Пупо. В своем блоге девушка рассказала о собственных впечатлениях после концерта.
Она вышла на сцену и исполнила композицию вместе с итальянским певцом Энцо Гинацци, которого знают как Пупо. Также поклонники восхитились фигурой Алдониной.
Вера отметила, что ее часто сравнивают со знаменитой матерью, и хотя она любит родительницу, но хочет быть индивидуальной. Также ее больше привлекает актерская профессия, нежели работа на эстраде.
Вера Алдонина появилась на свет в браке Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. В настоящее время его наследница часто бывает в новой семье отца и дружит с его женой, Ольгой, а также двумя сыновьями.
Ранее сын Стивена Сигала тайно женился в России.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.