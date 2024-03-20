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17-летняя дочь Началовой спела в Кремле дуэтом с итальянцем Пупо и поразила россиян

Дочь Юлии Началовой появилась на сцене с итальянским артистом

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Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина спела в Кремлевском дворце с итальянским исполнителем Пупо. В своем блоге девушка рассказала о собственных впечатлениях после концерта.

Дочь Юлии Началовой появилась на сцене с итальянским артистом
Фото: youtube.com by канал Александр Панайотов is licensed under public domain

Она вышла на сцену и исполнила композицию вместе с итальянским певцом Энцо Гинацци, которого знают как Пупо. Также поклонники восхитились фигурой Алдониной.

Вера отметила, что ее часто сравнивают со знаменитой матерью, и хотя она любит родительницу, но хочет быть индивидуальной. Также ее больше привлекает актерская профессия, нежели работа на эстраде.

Вера Алдонина появилась на свет в браке Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. В настоящее время его наследница часто бывает в новой семье отца и дружит с его женой, Ольгой, а также двумя сыновьями.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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