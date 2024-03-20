Сын Стивена Сигала устроил тайную свадьбу в Москве: кто невеста?

Сын голливудского актёра Стивена Сигала Доминик тайно женился на российской модель Айрин Даниловой. Свадьба возлюбленных прошла в Москве, в Барвихе Luxury Village 17 марта.
Судя по кадрам из Telegram-каналов, оповещающих о жизни знаменитостей, Стивен Сигал лично присутствовал на регистрации брака.
Информация о романе наследника артиста с российской моделью появилась еще в марте прошлого года. Доминика Сигала и Айрин Данилову заметили в одном из столичных ресторанов. Данилова стала известна после победы на конкурсе "Краса России — 2015". И хотя модель активно развивает блог, о личной жизни она предпочитает не распространяться.
Недавно она отметила, что и ей, и ее избраннику нравится жить в России, и она не видят поводов для отъезда из страны. По ее словам, ее супруг очень любит борщ и пельмени.
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