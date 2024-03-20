Сын Стивена Сигала устроил тайную свадьбу в Москве: кто невеста?

Российская модель Айрин Данилова тайно вышла замуж за сына Стивена Сигала

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын голливудского актёра Стивена Сигала Доминик тайно женился на российской модель Айрин Даниловой. Свадьба возлюбленных прошла в Москве, в Барвихе Luxury Village 17 марта.

Фото: youtube.com by канал Айрин Данилова is licensed under public domain

Судя по кадрам из Telegram-каналов, оповещающих о жизни знаменитостей, Стивен Сигал лично присутствовал на регистрации брака.

Информация о романе наследника артиста с российской моделью появилась еще в марте прошлого года. Доминика Сигала и Айрин Данилову заметили в одном из столичных ресторанов. Данилова стала известна после победы на конкурсе "Краса России — 2015". И хотя модель активно развивает блог, о личной жизни она предпочитает не распространяться.

Недавно она отметила, что и ей, и ее избраннику нравится жить в России, и она не видят поводов для отъезда из страны. По ее словам, ее супруг очень любит борщ и пельмени.

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