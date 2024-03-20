Лариса Долина выжила после ножевого нападения в подъезде

Лариса Долина рассказала о покушении на неё в молодости

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина в эфире шоу "Ваша Наташа" рассказала о покушении на неё, которое произошло в молодости. Артистка вспомнила, как однажды в подъезде, где она снимала квартиру, её атаковал незнакомец с ножом.

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Женщина удалось вырваться из его хватки и убежать в квартиру благодаря тому, что дверь была открыта, и ее подруги находились внутри. Долина также упомянула о случаях домогательств, но отметила, что на крики о помощи прибежал сосед, что помогло ей избежать серьёзных последствий.