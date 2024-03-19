Ольга Сокол из "Дома-2" оказалась в больнице после побоев от мужа из-за алкоголя

Бывшая участница "Дома-2" Ольга Сокол госпитализирована в Таиланде после конфликта с мужем

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Сокол оказалась в больнице в Таиланде с множественными ушибами после конфликта с мужем. По словам самой девушки, инцидент произошел из-за того, что она отказалась пить алкоголь в компании супруга и его друзей.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government

Ольга придерживается здорового образа жизни и не желала употреблять спиртное. В соцсетях она поделилась информацией о полученных травмах, но не назвала их источника.

Девушка выразила опасения относительно возможных новых нападений, заявив, что её муж организовал слежку за ней. На данный момент подробности конфликта и состояние Ольги Сокол не разглашаются.