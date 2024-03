Ольга Сокол из "Дома-2" оказалась в больнице после побоев от мужа из-за алкоголя

Your browser does not support the audio element.

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Сокол оказалась в больнице в Таиланде с множественными ушибами после конфликта с мужем. По словам самой девушки, инцидент произошел из-за того, что она отказалась пить алкоголь в компании супруга и его друзей.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government