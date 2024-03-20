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Дочка Юлии Началовой Вера Алдонина вспомнила о пророческих словах матери перед смертью

Дочка Юлии Началовой рассказала об одном из последних разговоров с мамой

0:45
Шоу-бизнес

Наследница певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала о пророческих словах матери, которые она произнесла незадолго до смерти.

Дочка Юлии Началовой рассказала об одном из последних разговоров с мамой
Фото: ВК-аккаунт Началовой

17-летняя дочка покойной Юлии Началовой вспомнила разговор с матерью, которая словно предчувствовала свою скорую смерть.

Девочка исполнила одну из песен мамы под названием "Телефонная книжка". Вера поведала, что они семьёй отдыхали у реки в Воронежской области.

"Все пошли купаться, а я осталась на берегу и вдруг я слышу: "Что будешь делать, если меня не станет?" Я ей ответила: "Что за вопросы?" — поделилась воспоминаниями девочка.

Ранее Лариса Долина почтила память Юлии Началой в день пятой годовщины со дня смерти певицы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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