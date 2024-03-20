Журналист Отар Кушанашвили высмеял ставшего в 78 лет отцом Евгения Петросяна: "Дедуль, ты что, совсем?"

Отар Кушанашвили пошутил над ставшим отцом в 78 лет Евгением Петросяном

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Журналист Отар Кушанашвили не верит в то, что Евгений Петросян стал родителем естественным путём.

Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой

Кушанашвили высказался об отцовстве 78-летнего юмориста Евгения Петросяна, у которого вслед за сыном родилась и дочка.

"Он уже лет 40 не знает, как эта функция осуществляется, как все делается, а тут Татьяна рожает. Говорит: "Вот я рожаю ребенка". Как? Танечка отвечает: "Вот как… Дедуль, ты что, совсем?", — сказал журналист в своей авторской программе "Какаво?".

Не верит Кушанашвили и в то, что жена Петросяна Татьяна Брухунова рожала сама. Сомневаться его заставляет тот факт, что никто не заметил беременности молодой женщины.

Ранее Евгений Петросян объяснил, что его мужская сила в солидном возрасте вызвана тем, что он принадлежит к армянской национальности.