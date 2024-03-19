Игорь Николаев поздравил с юбилеем Валерия Леонтьева и напомнил о запрещённой песне певца

Игорь Николаев опубликовал песню в исполнении Валерия Леонтьева, которая была под запретом в СССР.
Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал в своём Инстаграм* песню Валерия Леонтьева "Афганский ветер", к которой он сочинил музыку.
"С юбилеем, дорогой Валера", — написал Николаев под видео, которое датируется 1984 годом.
Он напомнил, что в 1986 году песня была отмечена на конкурсе "Песня года", а ранее два года она была под запретом. Её не разрешали транслировать по телевизору и радио.
"Чего только не было за эти годы, и у каждой песни, как и у каждого человека, своя судьба", — написал Николаев.
Ранее 75-летний Валерий Леонтьев объяснил, почему завершает сценическую карьеру.
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