Лариса Долина почтила память Юлии Началовой: "Ровно 5 лет, как не стало нашей любимой девочки"

Лариса Долина в пятую годовщину со дня смерти Юлии Началовой написала трогательный пост в память о певице.
Лариса Долина опубликовала фотографии певицы, которая умерла в 38-летней возрасте от целого ряда причин, среди которых — отёк мозга, сепсис и сердечная недостаточность.
"Ровно 5 лет, как не стало нашей любимой девочки. Каждый раз, глядя на фотографии и пересматривая видео, задаёшься вопросом: "Как же так?… Как несправедливо…" Время идёт, а рана остаётся по-прежнему кровоточащей", — написала Долина в своём Инстаграм*.
Ранее сообщалось, что квартиру Юлии Началовой продают за 87 млн рублей из-за долга экс-возлюбленному.
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Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.