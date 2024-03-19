Лариса Долина почтила память Юлии Началовой: "Ровно 5 лет, как не стало нашей любимой девочки"

Лариса Долина почтила память умершей 5 лет назад Юлии Началовой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Долина в пятую годовщину со дня смерти Юлии Началовой написала трогательный пост в память о певице.

Фото: ВК-аккаунт Юлии Началовой

Лариса Долина опубликовала фотографии певицы, которая умерла в 38-летней возрасте от целого ряда причин, среди которых — отёк мозга, сепсис и сердечная недостаточность.

"Ровно 5 лет, как не стало нашей любимой девочки. Каждый раз, глядя на фотографии и пересматривая видео, задаёшься вопросом: "Как же так?… Как несправедливо…" Время идёт, а рана остаётся по-прежнему кровоточащей", — написала Долина в своём Инстаграм*.

Ранее сообщалось, что квартиру Юлии Началовой продают за 87 млн рублей из-за долга экс-возлюбленному.

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