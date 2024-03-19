Певица Татьяна Буланова показала старшего сына-красавца от превого брака

Татьяна Буланова опубликовала фото старшего сына Александра

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Буланова поделилась снимком старшего сына Александра после того, как фото её младшего сына произвело фурор в социальных сетях.

Фото: Инстаграм Булановой

Певица разместила на своей странице в "Инстаграме"* фотографию старшего наследника.

"Мой любимый старший сын! Саша! Поздравляю тебя с днём рождения! Будь счастлив. Пусть в жизни всё получается и исполняется", — написала звезда под снимком.

У Татьяны Булановой двое сыновей от разных браков. Старший сын Александр 1993 года рождения родился в браке с Николаем Тагриным. Ему исполнился 31 год.

Ранее певица опубликовала в социальных сетях фото младшего сына Никиты, рождённого от футболиста Владислава Радимова.

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