Певица Татьяна Буланова показала старшего сына-красавца от превого брака

Татьяна Буланова поделилась снимком старшего сына Александра после того, как фото её младшего сына произвело фурор в социальных сетях.
Певица разместила на своей странице в "Инстаграме"* фотографию старшего наследника.
"Мой любимый старший сын! Саша! Поздравляю тебя с днём рождения! Будь счастлив. Пусть в жизни всё получается и исполняется", — написала звезда под снимком.
У Татьяны Булановой двое сыновей от разных браков. Старший сын Александр 1993 года рождения родился в браке с Николаем Тагриным. Ему исполнился 31 год.
Ранее певица опубликовала в социальных сетях фото младшего сына Никиты, рождённого от футболиста Владислава Радимова.
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