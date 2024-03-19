Ларису Гузееву возмутило видео с замученными голодными собаками: "Как можно продлевать эти страдания?"

Лариса Гузеева прокомментировала кадры со спасением собак: "Случайно нашли животинок?"

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Лариса Гузеева не смогла пройти мимо душераздирающего видео, на котором запечатлена исхудавшая собака с щенятами.

Фото: Инстаграм Гузеевой

Телеведущая прокомментировала кадры, на которых запутавшаяся в цепи собака сидит в загоне рядом со своими мёртвыми щенками.

Гузееву возмутило то, что собаку снимают на видео вместо того, чтобы сразу оказать ей помощь.

"Как можно продлевать эти страдания, снимая не телефон, даже на минуту! Как будто специально для лайков! Вы случайно нашли этих несчастных животинок? Как?" — написала звезда в "Инстаграме"*.

Гузеевой объяснили, что видео нужны для отчёта, чтобы открыть сбор на лечение животных.

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