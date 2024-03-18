Тарзан поздравил россиян с триумфом истинной демократии: а у вас, Европа, есть такое?

Муж певицы Наташи Королёвой Тарзан записал видеобращение к россиянам.
Стриптизёр отметил, что у россиян есть выбор и есть выборы. Он обратил внимание на беспрецендетную явку на избирательные участки сограждан.
Сергей Глушко посмеялся над западными демократическими государствами.
"Мы знаем за что боремся, за правду, а вы за что? Вы за что? За то, что ваше начальство набивает себе карманы, а вы бедствуете, и с каждым днём живёте всё хуже и хуже. Задумайтесь, задумайтесь, если осталось чем", — призвал европейцев супруг Королёвой.
Он поздравил сограждан с триумфом демократии.
"Поздравляю всех россиян с победой истинной демократии и правды! А у вас, фашистская Европа и Запад, у вас есть такое?" — написал Глушко в своём Инстаграм*.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о выборах президента России.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.