Тарзан поздравил россиян с триумфом истинной демократии: а у вас, Европа, есть такое?

Тарзан обратился к согражданам: "Поздравляю всех россиян с победой истинной демократии и правды"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж певицы Наташи Королёвой Тарзан записал видеобращение к россиянам.

Фото: ВК-аккаунт Тарзана

Стриптизёр отметил, что у россиян есть выбор и есть выборы. Он обратил внимание на беспрецендетную явку на избирательные участки сограждан.

Сергей Глушко посмеялся над западными демократическими государствами.

"Мы знаем за что боремся, за правду, а вы за что? Вы за что? За то, что ваше начальство набивает себе карманы, а вы бедствуете, и с каждым днём живёте всё хуже и хуже. Задумайтесь, задумайтесь, если осталось чем", — призвал европейцев супруг Королёвой.

Он поздравил сограждан с триумфом демократии.

"Поздравляю всех россиян с победой истинной демократии и правды! А у вас, фашистская Европа и Запад, у вас есть такое?" — написал Глушко в своём Инстаграм*.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о выборах президента России.

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