Поклонники Джеки Чана шокированы внешним видом китайского артиста: сильно постарел

В Сети обсуждают фотографию седого и старого актёра Джеки Чана.
Поклонников удивил внешний вид звезды боевиков Джеки Чана. Китайский актёр предстал на фото этаким конфуцианским стариком — седым, в очках и с жидкой бородкой.
Фото отыскала Ксения Собчак.
"Вижу, как по таблоидам расходится фото Джеки Чана с мероприятия в Китае. Актёру в апреле исполнится 70 лет", — написала журналистка в своём Telegram-канале под снимком звезды мирового кинематографа.
Под фото приводится пояснение. Возможно, актёр выглядит так старо, потому что исполняет роль больного Альцгеймером человека в новом фильме.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.