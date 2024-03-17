Поклонники Джеки Чана шокированы внешним видом китайского артиста: сильно постарел

В Сети появилось фото постаревшего Джеки Чана

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети обсуждают фотографию седого и старого актёра Джеки Чана.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак

Поклонников удивил внешний вид звезды боевиков Джеки Чана. Китайский актёр предстал на фото этаким конфуцианским стариком — седым, в очках и с жидкой бородкой.

Фото отыскала Ксения Собчак.

"Вижу, как по таблоидам расходится фото Джеки Чана с мероприятия в Китае. Актёру в апреле исполнится 70 лет", — написала журналистка в своём Telegram-канале под снимком звезды мирового кинематографа.

Под фото приводится пояснение. Возможно, актёр выглядит так старо, потому что исполняет роль больного Альцгеймером человека в новом фильме.