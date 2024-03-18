Телеведущая Ксения Бородина заявила, что женщины обязаны носить лифчик даже дома

Ксения Бородина объяснила, какого дресс-кода должны придерживаться женщины, находясь дома.
Звезда "Дома-2" продолжает делать Интернет-звезду из своей мамы. Эксцентричная женщина пожаловалсь дочери, что её захейтили в социальных сетях за то, что она не носит лифчик дома.
"Мне не надо лифняк", — сказала родительница телеведущей, продемонстрировав шикарный бюст.
"Дома нахо ходить в лифчике, в чулках, в костюме", — объяснила Бородина матери.
Ранее семилетняя дочь Ксении Бородиной пошутила на собирающимся жениться отцом, Курбаном Омаровым.
Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.