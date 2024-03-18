Телеведущая Ксения Бородина заявила, что женщины обязаны носить лифчик даже дома

Бородина рассказала женщинам, как одеваться дома: нужно ходить в лифчике

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина объяснила, какого дресс-кода должны придерживаться женщины, находясь дома.

Фото: Инстаграм Бородиной

Звезда "Дома-2" продолжает делать Интернет-звезду из своей мамы. Эксцентричная женщина пожаловалсь дочери, что её захейтили в социальных сетях за то, что она не носит лифчик дома.

"Мне не надо лифняк", — сказала родительница телеведущей, продемонстрировав шикарный бюст. "Дома нахо ходить в лифчике, в чулках, в костюме", — объяснила Бородина матери.

Ранее семилетняя дочь Ксении Бородиной пошутила на собирающимся жениться отцом, Курбаном Омаровым.