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Телеведущая Ксения Бородина заявила, что женщины обязаны носить лифчик даже дома

Бородина рассказала женщинам, как одеваться дома: нужно ходить в лифчике

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Шоу-бизнес

Ксения Бородина объяснила, какого дресс-кода должны придерживаться женщины, находясь дома.

Бородина рассказала женщинам, как одеваться дома: нужно ходить в лифчике
Фото: Инстаграм Бородиной

Звезда "Дома-2" продолжает делать Интернет-звезду из своей мамы. Эксцентричная женщина пожаловалсь дочери, что её захейтили в социальных сетях за то, что она не носит лифчик дома.

"Мне не надо лифняк", — сказала родительница телеведущей, продемонстрировав шикарный бюст.

"Дома нахо ходить в лифчике, в чулках, в костюме", — объяснила Бородина матери.

Ранее семилетняя дочь Ксении Бородиной пошутила на собирающимся жениться отцом, Курбаном Омаровым.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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