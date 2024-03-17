Максим Галкин* поспорил с дочкой Лизой: "Торг сдесь не уместен"

Максим Галкин* опубликовал видео, на котором гуляет с дочкой Лизой по морскому побережью.
Максим Галкин* разместил в своём Инстаграм** видео, на котором его 11-летняя дочка Лиза шагает по пляжу и решает попробывать воду рукой.
Девочка пробует температуру воды рукой и признаёт, что она холодная. Лиза протягивает холодную руку отцу, чтобы он сам в этом убедился.
"Мне кажется градусов 19", — сказал супруг Аллы Пугачёвой.
"Я думаю 20", — парировала Лиза
"Торг здесь не уместен", — поставил точку в споре юморист.
Ранее Галкин показал фото подросших сына и дочки на фоне бассейна.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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