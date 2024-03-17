Максим Галкин* поспорил с дочкой Лизой: "Торг сдесь не уместен"

Галкин* показал подросшую дочку Лизу на пляже

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* опубликовал видео, на котором гуляет с дочкой Лизой по морскому побережью.

Фото: Инстаграм Галкина

Максим Галкин* разместил в своём Инстаграм** видео, на котором его 11-летняя дочка Лиза шагает по пляжу и решает попробывать воду рукой.

Девочка пробует температуру воды рукой и признаёт, что она холодная. Лиза протягивает холодную руку отцу, чтобы он сам в этом убедился.

"Мне кажется градусов 19", — сказал супруг Аллы Пугачёвой. "Я думаю 20", — парировала Лиза "Торг здесь не уместен", — поставил точку в споре юморист.

Ранее Галкин показал фото подросших сына и дочки на фоне бассейна.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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