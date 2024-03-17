Ксения Бородина рассказала, что позволяет ее матери сохранять молодость и красоту

Телеведущая Бородина опровергла пластику у своей матери

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина в своем блоге заявила, что ее мама Инна не прибегала к помощи пластических хирургов.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Бородина заявила, что ее родительница никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Сохранять красоту и молодость кожи ей помогают косметологи и капельницы.

Ксения Бородина прославилась участием в телепроекте "Дом-2", где с 2004 года была ведущей. В декабре 2023 года она сообщила, что покинула шоу, так как решила двигаться дальше.

Телеведущая также рассказывает своим поклонникам, что не поддерживает экстремальные способы похудения, например, препарат "Оземпик". Так, ведущая старается следить за собой, заниматься спортом и правильно питаться.

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