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78-летний Евгений Петросян пошутил про свою эрекцию

78-летний Евгений Петросян смог сделать третьего ребенка из-за национальности

1:13
Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР и юморист Евгений Петросян в шоу "Кстати" пошутил про сильную эрекцию у армян.

78-летний Евгений Петросян смог сделать третьего ребенка из-за национальности
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Ведущие программы Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов решили позвонить коллеге и по телефону поздравить его с пополнением в семье. Они поинтересовались у него, как ему в таком почтенном возрасте удается сохранить мужское здоровье.

При этом Гарик Харламов, который и набирал юмориста, отметил, что его соведущие просто ему завидуют. Но 78-летний комик не растерялся и ответил, что наличие эрекции у него связано с национальностью.

"Как сказал один из моих авторов, мой возраст для армянина — как слону дробина", — сказал Петросян.

Супруга юмориста Татьяна Брухунова опубликовала в день своего 35-летия семейный снимок, на котором запечатлена в компании мужа, сына Вагана и маленькой дочки на руках. О второй беременности женщины никто не знал, поэтому появление малышки стало удивлением для многих. При этом и Петросян, и его жена отрицают, что прибегали к услугам суррогатной матери.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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