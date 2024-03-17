"Он бил как не в себя": Кристина Асмус поделилась печальным опытом абьюзивных отношений и призвала женщин не молчать о домашнем насилии

Актриса Кристина Асмус призвала женщин не молчать о домашнем насилии

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Кристина Асмус в очередной раз выступила против домашнего насилия, подчеркивая важность того, чтобы женщины не молчали и не терпели жестокости. Она утверждает, что нельзя прощать мужчин, бьющих женщин, и призывает к тому, чтобы уходить из отношений, если они становятся невыносимыми.

Фото: Wikipedia by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

Асмус поделилась своим собственным опытом столкновения с насилием в студенческие годы, когда ее бывший жених проявлял физическое и эмоциональное насилие. Она подчеркивает, что это был тяжелый период ее жизни, в котором она чувствовала себя беззащитной и одинокой, и что этот опыт оставил глубокий след в ее сознании.

"Он бил как не в себя", — приводит откровения актрисы "Комсомольская Правда".

Актриса призывает женщин не допускать чувства вины, которое насильники могут пытаться навязать, и не молчать о своем страдании. Она отмечает, что это важно для собственного здоровья и благополучия, и призывает общество быть более внимательным к проблеме домашнего насилия, чтобы помочь жертвам выйти из этого ужасного цикла.