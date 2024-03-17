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"Он был всегда позитивным": Никас Сафронов рассказал, как однажды обманул покойного Александра Ширвиндта

Никас Сафронов заявил, что покойный Александр Ширвиндт был добрым человеком

1:17
Шоу-бизнес

Известный актер и режиссер Александр Ширвиндт скончался из-за сердечных проблем, оставив своего друга и коллегу Никаса Сафронова в глубоком шоке.

Никас Сафронов заявил, что покойный Александр Ширвиндт был добрым человеком
Фото: Wikipedia by Студия Никаса Сафронова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Их дружба простирается на тридцать лет, за это время они разделяли множество радостных моментов и горестей. Сафронов описал Ширвиндта как жизнерадостного, доброжелательного человека с острым чувством юмора.

"С легким сарказмом, но и он был всегда позитивным", - приводит слова художника "Московский Комсомолец".

Один из важных эпизодов их дружбы произошел на дне рождения Сафронова, когда приглашенная Софи Лорен внезапно присоединилась к компании, в которой также присутствовали Ширвиндт и другие знаменитости. Этот вечер запомнился не только из-за неожиданного участия Лорен, но и благодаря веселым разговорам и заразительному смеху Ширвиндта и его коллег.

Даже в ситуациях, когда Сафронову приходилось прибегать к обману, чтобы не разочаровать Ширвиндта, их дружба оставалась крепкой. Один из таких случаев произошел, когда Сафронов опоздал на спектакль Ширвиндта. Вместо того чтобы признаться, что он не успел, Сафронов процитировал пересказ произошедшего на сцене, и Ширвиндт с юмором принял этот эпизод, демонстрируя свою дружескую поддержку и понимание.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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