"Могу себе позволить": звезда Comedy Woman Наталья Еприкян раскрыла подробности причин своей эмиграции в Армению

Экс-участница Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала из России в Армению

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка Наталья Еприкян, известная участница Comedy Woman, приняла решение эмигрировать из России в Армению, объясняя это "определенными переменами" в стране.

Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

В интервью для YouTube-шоу GlumOFF она поделилась своими мыслями о свободе, которую она почувствовала в новой среде, и о возможностях для творчества, которые это предоставляет.

"Я поработала много и, к счастью, могу себе позволить какое-то время этого не делать", — приводит слова Натальи "Комсомольская Правда".

Она упомянула о том, что в России ей стало сложно находить вдохновение для новых проектов и возрождения старых идей. В Армении же, где она родилась в грузино-армянской семье, Наталья намерена попробовать себя в качестве автора сериала на армянском языке. Пока проект не реализован, но она уже сняла пилотную серию и осознала, что процесс создания контента в этой стране сильно отличается от того, что она привыкла видеть в России.

Вспоминая свои корни и переезд в Россию после распада Советского Союза, Еприкян подчеркнула трудности, с которыми столкнулась ее семья. Они перебрались в Воронеж и затем в Москву, ища лучшей жизни. Этот переезд был вызван ухудшением ситуации в Грузии, где семья испытывала трудности с продовольствием и деньгами из-за экономических и политических изменений после распада СССР.