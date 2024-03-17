"Толстый фраер" сдал назад: сесть пивных ресторанов Розенбаума проиграла дело о неуплате коммунальных счетов

Сеть пивных ресторанов, принадлежащая Александру Розенбауму, проиграла дело перед петербургскими коммунальными службами из-за задолженностей по оплате вывоза отходов и электроэнергии.
По информации Telegram-канала SHOT, арбитражный суд полностью удовлетворил иск на сумму 385 тысяч рублей, поданный "Невским экологическим оператором". За период с января 2022 года по февраль 2023 года "Толстый фраер" не погасил счета за электричество и вывоз мусора. Управляющие заведения попытались оспорить решение суда, подав апелляцию. В ходе слушаний представители "Толстого фраера" утверждали, что бары не работали из-за "ковидных ограничений", следовательно, не производили отходов (и, следовательно, не накапливали долги).
Позднее сами представители сети Розенбаума прекратили судебные разбирательства, отозвав апелляцию, и теперь будут погашать задолженности перед коммунальными службами.
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