Муж внезапно заболевшей Елены Яковлевой не поздравил ее с днем рождения

Супруг больной Елены Яковлевой Валерий Шальных в эфире программы "Ты не поверишь!" рассказал, что не смог приехать к ней на день рождения из-за своих питомцев.
В настоящее время супруги живут отдельно — Елена в московской квартире, а Валерий — в загородном доме, где у него содержится целая псарня.
"У меня дома целая псарня. У нас четыре собаки, я не могу их оставить", — отметил он.
Актриса при этом поглощена работой, поэтому даже не стала отказываться от спектакля, несмотря на болезнь. Но свой день рождения 63-летняя актриса встретила в постели.
Валерий также рассказал, что Яковлева, когда приезжает к нему домой, то большую часть времени просто лежит на кровати.
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