Муж внезапно заболевшей Елены Яковлевой не поздравил ее с днем рождения

Муж больной Елены Яковлевой не поздравил ее с днем рождения из-за собак

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруг больной Елены Яковлевой Валерий Шальных в эфире программы "Ты не поверишь!" рассказал, что не смог приехать к ней на день рождения из-за своих питомцев.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

В настоящее время супруги живут отдельно — Елена в московской квартире, а Валерий — в загородном доме, где у него содержится целая псарня.

"У меня дома целая псарня. У нас четыре собаки, я не могу их оставить", — отметил он.

Актриса при этом поглощена работой, поэтому даже не стала отказываться от спектакля, несмотря на болезнь. Но свой день рождения 63-летняя актриса встретила в постели.

Валерий также рассказал, что Яковлева, когда приезжает к нему домой, то большую часть времени просто лежит на кровати.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о планах выйти на работу.