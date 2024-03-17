Стало известно о состоянии здоровья Леры Кудрявцевой, которая сломала ногу

Сломавшая ногу Лера Кудрявцева сообщила о возвращении к съемкам

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале рассказала, что 18 марта вернется к работе после операции на него.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Она отметила, что пока это сложно назвать "выходом", но ей придется сидеть с вытянутой ногой во время эфиров.

"Тем не менее медленно вплываю в рабочие будни", — призналась ведущая "Секрета на миллион".

Лера Кудрявцева сломала ногу во время подготовки танца на юмористическом шоу "Звезды", в котором решилась принять участие.

Во время своего больничного телезвезда активно делилась процессом восстановления после операции и рассказала, что начала деградировать.

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