Стало известно о состоянии здоровья Леры Кудрявцевой, которая сломала ногу

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Сломавшая ногу Лера Кудрявцева сообщила о возвращении к съемкам

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Шоу-бизнес

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале рассказала, что 18 марта вернется к работе после операции на него.

Сломавшая ногу Лера Кудрявцева сообщила о возвращении к съемкам
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Она отметила, что пока это сложно назвать "выходом", но ей придется сидеть с вытянутой ногой во время эфиров.

"Тем не менее медленно вплываю в рабочие будни", — призналась ведущая "Секрета на миллион".

Лера Кудрявцева сломала ногу во время подготовки танца на юмористическом шоу "Звезды", в котором решилась принять участие.

Во время своего больничного телезвезда активно делилась процессом восстановления после операции и рассказала, что начала деградировать.

Ранее Милош Бикович сфотографировался с женой и сыном.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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