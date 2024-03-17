Суд удовлетворил иск "Невского экологического оператора" к сети пивных Александра Розенбаума на сумму 385 тысяч рублей за непогашенные долги за электричество и вывоз мусора.
Руководство бара попыталось оспорить решение суда, утверждая, что бары были закрыты из-за ковидных ограничений, и следовательно, не производили отходов. Однако позднее сеть Розенбаума отозвала апелляцию и согласилась оплатить долги.
В прошлом году сеть отметила своё 20-летие, в настоящее время у неё открыто шесть ресторанов в Петербурге.
Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.