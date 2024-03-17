Скандал в пивных сети Розенбаума: почему им придется выплатить крупную сумму?

Сеть пивных Александра Розенбаума проиграла суд и должна заплатить за долги по коммунальным услугам

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Суд удовлетворил иск "Невского экологического оператора" к сети пивных Александра Розенбаума на сумму 385 тысяч рублей за непогашенные долги за электричество и вывоз мусора.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Руководство бара попыталось оспорить решение суда, утверждая, что бары были закрыты из-за ковидных ограничений, и следовательно, не производили отходов. Однако позднее сеть Розенбаума отозвала апелляцию и согласилась оплатить долги.

В прошлом году сеть отметила своё 20-летие, в настоящее время у неё открыто шесть ресторанов в Петербурге.