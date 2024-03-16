Собчак напомнила слова Александра Ширвиндта о феномене диктаторов: "Жить в России интересно, но страшно"

Собчак напомнила слова Ширвиндта о расцвете культуры в период диктатуры

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак отметила, что артиста Александра Ширвиндта одинаково сильно любят и иноагенты, и патриоты.

Фото: ВК-аккаунт Ширвиндта

Собчак опубликовала фрагмент интервью Александра Ширвиндта, в котором он высказалася о феномене диктатуры. Народный артист РСФСР отмечал, что в сообществах, у которых были диктаторы, как ни странно, всегда "дико расцветали" культура и искусство.

"Александр Анатольевич так и не вступил ни в какую партию, ни за кого не призывал — говорил только, что слишком иронично относится к политике, а еще, что "жить в России интересно, но страшно", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее Максим Галкин* назвал Ширвиндта циником, который любил людей.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.