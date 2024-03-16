Брэдли Купер и Джиджи Хадид перестали скрывать отношения

Брэдли Купер и Джиджи Хадид были замечены за поцелуями во время свидания

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид отправились в итальянский ресторан на ужин, где их заметили целующимися. Как пишет People, таким образом звезды Голливуда перестали скрывать близкие отношения.

Фото: youtube.com by канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon is licensed under public domain

Вместе возлюбленные пришли на день рождения канадской телезвезды Энтони Воровски, в ресторане они сидели рядом и постоянно обнимались. Свой роман до этого они никак не подтверждали, хотя слухи появились еще несколько месяцев назад.

Предполагалось, что Брэдли Купер и Джиджи Хадид объявят открыто о своих отношениях во время церемонии премии "Оскар", однако супермодель отказалась поддержать возлюбленного на мероприятии.

Джиджи Хадид воспитывает трехлетнюю дочь от музыканта Зейна Малика — Хай Хадид-Малик. У Ридли Купера также есть наследница, шестилетняя дочь Леа де Сен от супермодели Ирины Шейк.

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