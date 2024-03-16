"Собаки тявкают, караван идет": шкаф Ивлеевой продадут на аукционе ради помощи бойцам на фронте

Шкаф, из-за которого блогерша Анастасия Ивлеева подала иск на руководителя мебельной компании Петербурга Дмитрия Ларичкина, пропадут для нужд СВО. Об этом сообщает SHOT.
Ларичкин отметил, что гардероб будет собран уже на следующей неделе и выставлен на аукцион.
Также бизнесмен пояснил, что отказывается подавать встречный иск и апелляцию, так как уверен в своей правоте, а суд это подтвердил.
"Собаки тявкают, караван идет. Я принял решение, что улажу дела и сам пойду на СВО", — признался руководитель мебельной компании.
Анастасия Ивлеева подала в суд на мебельную компанию из-за просроченных сроков по изготовлению гардероба. По ее словам, она выплатила аванс, но мебели так и не дождалась. Изготовители отметили, что случилась небольшая задержка.
В суде блогерше удалось отсудить шесть тысяч рублей, поэтому она подала апелляцию с требованием увеличить сумму компенсации.
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