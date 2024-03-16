"Собаки тявкают, караван идет": шкаф Ивлеевой продадут на аукционе ради помощи бойцам на фронте

Судившийся с Ивлеевой бизнесмен Ларичкин заявил о продаже шкафа ради нужд СВО

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шкаф, из-за которого блогерша Анастасия Ивлеева подала иск на руководителя мебельной компании Петербурга Дмитрия Ларичкина, пропадут для нужд СВО. Об этом сообщает SHOT.

Фото: vk.com by Анастасия Ивлеева is licensed under public domain

Ларичкин отметил, что гардероб будет собран уже на следующей неделе и выставлен на аукцион.

Также бизнесмен пояснил, что отказывается подавать встречный иск и апелляцию, так как уверен в своей правоте, а суд это подтвердил.

"Собаки тявкают, караван идет. Я принял решение, что улажу дела и сам пойду на СВО", — признался руководитель мебельной компании.

Анастасия Ивлеева подала в суд на мебельную компанию из-за просроченных сроков по изготовлению гардероба. По ее словам, она выплатила аванс, но мебели так и не дождалась. Изготовители отметили, что случилась небольшая задержка.

В суде блогерше удалось отсудить шесть тысяч рублей, поэтому она подала апелляцию с требованием увеличить сумму компенсации.

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