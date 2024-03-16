Харламов рассказал, как на самом деле театральные актеры относятся к комикам

Шоумен Гарик Харламов рассказал о плохом отношении театральных актеров к комикам

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумены Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев пожаловались молодым блогерам из команды "ЦУ Е ФА" на отношение со стороны театральных актеров. В выпуске шоу "Кстати" юмористы встретились с молодыми звездами соцсетей — Женей Лизогуб, Миланом Некрасовой, Давидом Туровым, Лерой Симкой).

Фото: vk.com by шоу Кстати is licensed under public domain

Блогеры поинтересовались у комиков, правда ли, что у них есть иерархия. На это Мусагалиев и Харламов рассказали о негативном отношении к юмористам у артистов театра.

"У актеров есть такое, что комики — фу", — сказал Харламов.

Впоследствии Гарик Харламов с юмором отметил, что про отношение к блогерам рассказывать вообще не стоит.

"Вы в 15 лет "Майбах" купили, как мне к вам относиться? У меня в 15 лет была неваляшка. Я на неваляшку мог во дворе пистолет поменять, а ты на "Роллс-ройс" поменяла "Майбах", — заявил он одной из блогерш.

Ранее Регина Тодоренко поделилась страхами из-за появления детей.