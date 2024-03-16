Гагарина унизила вокальные данные протеже Тимати Даны Соколовой и выгнала ее из шоу "Голос"

Полина Гагарина исключила из шоу "Голос" протеже Тимати Дану Соколову

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Наставница проекта "Голос", певица Полина Гагарина в выборе между двумя подопечными — Инной Евтушенко и Даной Соколовой — сделала выбор в пользу первой исполнительницы.

Фото: 1tv.ru by кадр из шоу "Голос" is licensed under public domain

Согласно правилам музыкального проекта, после этапа "слепых прослушиваний" начался новый — "Поединки". Наставники должны образовать пары вокалистов, а после их выступления решить, кто останется в шоу, а кто его покинет.

Так, в этот раз из команды Гагариной вместе выступали Инна Евтушенко и Дана Соколова, исполнившие хит "Роза чайная" в рок-обработке. Голос первой исполнительницы звучал выигрышнее, так как для нее такая музыка привычная.

"Ничего нет лучше своего материала и своих песен, там ты можешь передавать свое настоящее", — заявила Гагарина, оставив Евтушенко в проекте.

Дана Соколова не стала плакать, а лишь поблагодарила всех за возможность быть частью музыкального шоу.

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