Брухунова рассказала о потенции 78-летнего Петросяна

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Татьяна Брухунова провела разговор о мужском здоровье 78-летнего Евгения Петросяна

1:24
Шоу-бизнес

Молодая жена юмориста и народного артиста РФ Евгения Петросяна Татьяна Брухунова несколько дней отвечает на вопросы и обвинения поклонников, которые подозревают супругов в пользовании услугами суррогатного материнства при рождении второго ребенка.

Татьяна Брухунова провела разговор о мужском здоровье 78-летнего Евгения Петросяна
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Так, в день своего 35-летия женщина опубликовала семейный снимок, на котором запечатлена в компании своего мужа, четырехлетнего сына Вагана и дочери, о существовании которой никто не знал. Так как на протяжении последних лет никто не видел Татьяну беременной, поклонники сочли, что малышка появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Сам Евгений Петросян такую версию опроверг, а Татьяна стала в жесткой форме отвечать на критические комментарии. Помимо того, что она якобы не выставляет свою жизнь на показ, она ответила и на обвинения в состоянии здоровья пожилого мужа. По ее словам, у ее знаменитого супруга все в порядке со здоровьем.

"К слову о молодых. У здорового мужчины (коим является мой муж) проблем с деторождением быть не может хоть до ста лет. Если вы в этих вопросах не сведущи и приводите в пример дисфункцию молодого человека, относительно молодого, то рекомендую изучить вопрос перед тем, как писать комментарии", — написала супруга артиста.

Ранее Ляйсан Утяшева поделилась архивным семейным снимком из роддома в США.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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