Собчак серьезно заболела: сидит на таблетках для набора веса

Ксения Собчак рассказала о проблеме со здоровьем

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, что привело к набору лишнего веса. Она подверглась лечению в детокс-клинике после тщетных попыток самостоятельно сбросить вес.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

По словам ее супруги, Константина Богомолова, она успешно следует индивидуальному плану лечения, включающему скандинавскую ходьбу и режим без мобильного телефона перед сном. Об этом сообщает Комсомольская Правда.

Не раскрывая подробностей о своем заболевании, Собчак признается в использовании препаратов, вызывающих набор веса, и выбирает наряды свободного кроя, чтобы скрыть его.