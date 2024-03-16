Собчак серьезно заболела: сидит на таблетках для набора веса

Ксения Собчак столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, что привело к набору лишнего веса. Она подверглась лечению в детокс-клинике после тщетных попыток самостоятельно сбросить вес.
По словам ее супруги, Константина Богомолова, она успешно следует индивидуальному плану лечения, включающему скандинавскую ходьбу и режим без мобильного телефона перед сном. Об этом сообщает Комсомольская Правда.
Не раскрывая подробностей о своем заболевании, Собчак признается в использовании препаратов, вызывающих набор веса, и выбирает наряды свободного кроя, чтобы скрыть его.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.