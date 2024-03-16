Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Нюша рассказала, как ловила своего возлюбленного на измене
Ученые нашли связь между пальмовым маслом и раковыми метастазами
Nature Neuroscience: алкоголь влияет на мозг человека на генетическом уровне
Пять факторов, уменьшающих ресурс двигателя: что стоит знать при выборе автомобиля
Вышел новый трейлер Call of Duty: Warzone Mobile
Что нужно знать при путешествии в Узбекистан
Газания - идеальный выбор для оживления садовых ансамблей
Блины на пиве: благодаря этому ингредиенту блинчики получаются очень эластичными
Как начать заниматься плаванием? Тренировка для новичков
Секрет внутренней красоты: как Люся Чеботина превратила Масленицу в урок самолюбия

Звездный урок самолюбия: мудрость Люси Чеботиной о красоте и естественности

0:34
Шоу-бизнес

На Масленице, организованной Никитой Мартыновым, звезды поклонялись празднику шумно и вкусно, временно забыв о диетах и стандартах красоты.

Звездный урок самолюбия: мудрость Люси Чеботиной о красоте и естественности
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Люся Чеботина, встречая гостей в обновленном образе, поделилась своим мнением о косметических процедурах и естественной красоте. Об этом сообщает KP.RU.

В интервью артистка отметила, что важнее всего — это уверенность и любовь к себе, которые отражаются на лице. Она призывает к легкому отношению к себе и уверенности, утверждая, что истинная красота исходит изнутри.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Последние материалы
Надежность, выдержанная временем: японские автомобили, которые служат более 15 лет
Science: антидепрессанты могут предотвратить генерализацию страха, вызванного стрессом
Эксперты рассказали, какие животные умеют смеяться
Пожар в доме Кары Делевинь на голливудских холмах вызвал панику
Star Wars Outlaws: Nvidia раскрыла новые горизонты гейминга с технологиями RTX
В морских звездах выявили соединения против опухолей
Туристка рассказала, чем настоящая жизнь в Турции отличается от туристической картинки
Что известно об Александе Ширвиндте, народном артисте РСФСР
Диетолог Михалева: бессонницу могут вызвать не только чай и кофе, но также жирные и белковые блюда
Экс-морпех США Берлетик заявил, что НАТО может компенсировать нехватку военных в ВСУ своими войсками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников