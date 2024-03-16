Секрет внутренней красоты: как Люся Чеботина превратила Масленицу в урок самолюбия

На Масленице, организованной Никитой Мартыновым, звезды поклонялись празднику шумно и вкусно, временно забыв о диетах и стандартах красоты.
Люся Чеботина, встречая гостей в обновленном образе, поделилась своим мнением о косметических процедурах и естественной красоте. Об этом сообщает KP.RU.
В интервью артистка отметила, что важнее всего — это уверенность и любовь к себе, которые отражаются на лице. Она призывает к легкому отношению к себе и уверенности, утверждая, что истинная красота исходит изнутри.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.