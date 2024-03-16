Жена Петросяна: нет препятствий для рождения детей даже в пожилом возрасте

Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, сообщила о рождении их дочери, но многие комментаторы выразили сомнения относительно естественности родов, подозревая пару в суррогатном материнстве.
Однако в ответ на эти обвинения Брухунова отметила, что здоровому мужчине, такому как Петросян, нет препятствий для рождения детей даже в пожилом возрасте, и выразила свое негодование по поводу любопытства и негативных комментариев со стороны публики.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.