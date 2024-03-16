Жуков из "Руки вверх!" стал отцом в пятый раз. Какие отношения с новорожденным?

Сергей Жуков рассказал о своих отношениях с пятым ребенком

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В конце прошлого года лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал о радостном событии в своей жизни: рождении пятого ребенка, которого назвали Эван.

Фото: Сергей Жуков & Руки Вверх! группа вконтакте by Евгений Рудницкий

Он отметил, что большую часть времени с малышом проводит его жена Регина Бурд, их супружеская дружба и согласованность в уходе за детьми позволяют им поддерживать гармонию в семье.

Несмотря на загруженный график работы, Жуков старается уделять своей семье максимально возможное количество времени, призывая к тому же и других мужчин не забывать о своих семейных обязанностях.