Жуков из "Руки вверх!" стал отцом в пятый раз. Какие отношения с новорожденным?

В конце прошлого года лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал о радостном событии в своей жизни: рождении пятого ребенка, которого назвали Эван.
Он отметил, что большую часть времени с малышом проводит его жена Регина Бурд, их супружеская дружба и согласованность в уходе за детьми позволяют им поддерживать гармонию в семье.
Несмотря на загруженный график работы, Жуков старается уделять своей семье максимально возможное количество времени, призывая к тому же и других мужчин не забывать о своих семейных обязанностях.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.