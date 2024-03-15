Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?

Сравнение жизненных историй, стилей жизни и поведения двух герцогинь британской монархии — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Первая, выросшая в дружной семье с уклоном на благополучие и образование, была благопристойной и элегантной кандидатурой для королевской роли. Вторая, взявшая старт из неполной семьи и столкнувшаяся с неудачами в личной жизни, покорила принца Гарри своим обаянием.
Однако ее поступки, выходы за рамки королевских протоколов и жалобы на общественное восприятие вызвали много споров и критики. Ключевым моментом является то, что Меган, несмотря на претензии к королевской семье, продолжает использовать свой статус герцогини в коммерческих целях. С другой стороны, Кейт Миддлтон представляет собой образец порядочности и стиля, получивший признание как со стороны монархии, так и общественности.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.